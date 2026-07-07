В Октябрьском районе Красноярска откроют павильон для занятий вольной борьбой

В Октябрьском районе Красноярска продолжается строительство спортивного павильона для занятий вольной борьбой. Новый объект появится на улице Академика Киренского, 70А. Ввести его в эксплуатацию планируют осенью 2026 года.
Сейчас на площадке уже залили фундамент и установили каркас здания. Специалисты приступили к монтажу стеновых панелей и внутренних перегородок. После завершения основных строительных работ начнется обустройство помещений и подготовка зала к тренировкам.
Павильон станет собственной базой для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе. До этого у учреждения не было отдельной площадки для полноценных занятий и проведения соревнований.
«За всю почти сорокалетнюю историю у нас не было собственной площадки для тренировок и соревнований. Новый зал борьбы станет для нашей школы важным этапом в развитии и достижении высоких спортивных результатов», — отметил директор школы Роман Анжиганов.
В новом здании оборудуют зал с двумя борцовскими коврами. Также там появятся комфортные раздевалки, тренажерный зал и сауна, где спортсмены смогут восстанавливаться после занятий. Планируется, что ежедневно в павильоне смогут тренироваться более 100 человек. Новая площадка позволит улучшить условия для учебно-тренировочного процесса, проводить соревнования и принимать больше детей, которые хотят заниматься вольной борьбой.
В администрации отмечают, что создание современной спортивной инфраструктуры поможет развивать этот вид спорта в районе и даст юным спортсменам больше возможностей для подготовки к турнирам разного уровня.