В Октябрьском районе Красноярска откроют павильон для занятий вольной борьбой

В новом здании оборудуют зал с двумя борцовскими коврами. Также там появятся комфортные раздевалки, тренажерный зал и сауна, где спортсмены смогут восстанавливаться после занятий. Планируется, что ежедневно в павильоне смогут тренироваться более 100 человек. Новая площадка позволит улучшить условия для учебно-тренировочного процесса, проводить соревнования и принимать больше детей, которые хотят заниматься вольной борьбой.