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Нутрициолог описала арбузы, которые лучше не покупать

Диетолог Кованова: серые и бурые пятна, резкий кислый запах арбуза недопустимы.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, поэтому такие плоды лучше не покупать, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.

«Избегайте надрезов, вмятин. Обращайте внимание на ровность цвета. Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые — нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат — не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется», — сказала Кованова aif.ru.

По словам диетолога, ранние арбузы в целом можно есть, но лучше не брать слишком красивые плоды с сухим хвостиком, похожие на поздние, — они могут быть выращены с нарушениями. Если при разрезе мякоть сильно темнеет или пенится, от такого арбуза лучше отказаться, предупредила Кованова.

Кроме того, она посоветовала обращать внимание на плотность кожуры и отсутствие дефектов.