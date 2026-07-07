Новую детскую площадку оборудовали в селе Старокленском Тамбовской области

Современную детскую площадку установили на территории села Старокленского в Тамбовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Первомайского муниципального округа.
Так, на улице Пионерской разместили спортивные и игровые элементы: тренажеры, турники, качели, карусель, горку. Отмечается, что дети из местного школьного лагеря уже занимаются и отдыхают на новой площадке.
«Выехал на место, осмотрел площадку, установленные объекты. Детская площадка стала точкой притяжения юных жителей», — отметил глава Первомайского округа Роман Рыжков.
До этого при поддержке нацпроекта в муниципалитете благоустроили дворовую территорию возле домов № 1 и 2 на улице Э. Тельмана в поселке Первомайском. А в селе Новоархангельском в этом году установят универсальную спортивную площадку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.