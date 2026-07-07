Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую детскую площадку оборудовали в селе Старокленском Тамбовской области

Там установили тренажеры, турники, качели, карусель и горку.

Современную детскую площадку установили на территории села Старокленского в Тамбовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Первомайского муниципального округа.

Так, на улице Пионерской разместили спортивные и игровые элементы: тренажеры, турники, качели, карусель, горку. Отмечается, что дети из местного школьного лагеря уже занимаются и отдыхают на новой площадке.

«Выехал на место, осмотрел площадку, установленные объекты. Детская площадка стала точкой притяжения юных жителей», — отметил глава Первомайского округа Роман Рыжков.

До этого при поддержке нацпроекта в муниципалитете благоустроили дворовую территорию возле домов № 1 и 2 на улице Э. Тельмана в поселке Первомайском. А в селе Новоархангельском в этом году установят универсальную спортивную площадку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.