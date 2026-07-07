В Тверской области обновят 43,6 км трассы Лихославль — Толмачи — Назарово

По этой автодороге проходят школьные и пассажирские маршруты, по ней можно добраться к различным социально значимым объектам. Кроме того, в районе Лихославля и села Толмачи ежегодно проводится международный фестиваль карельского пирога «Калитка», где туристы могут познакомиться с национальной культурой тверских карел.