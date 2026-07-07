В Тверской области обновят 43,6 км трассы Лихославль — Толмачи — Назарово

Участок автодороги Лихославль — Толмачи — Назарово протяженностью 43,6 км отремонтируют в Тверской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональной дирекции территориального дорожного фонда.
На трассе предусмотрено расчистить полосу отвода от деревьев и кустарников, обновить дорожное покрытие, привести в порядок съезды, заездные карманы и посадочные площадки на автобусных остановках. Также специалисты укрепят обочины, установят дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком. Работы рассчитаны на три года.
По этой автодороге проходят школьные и пассажирские маршруты, по ней можно добраться к различным социально значимым объектам. Кроме того, в районе Лихославля и села Толмачи ежегодно проводится международный фестиваль карельского пирога «Калитка», где туристы могут познакомиться с национальной культурой тверских карел.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.