В центре Красноярска проверили высаженные в прошлом году деревья

В центре Красноярска специалисты Управления зеленого строительства проверили состояние зеленых насаждений, которые появились на поперечных улицах в прошлом году.
А высаживали там яблони, ели, ясени, рябины, вязы, спиреи, пузыреплодники и рябинники. Усилия озеленителей пошли впрок: деревья прижились, расправились и нынешней весной украсили центр, приспособившись сибирским погодным условиям. Сказывается внимательный уход.
В нынешнем году озеленение коснется улиц Диктатуры пролетариата, Кирова и Сурикова. Администрация города обещает рассказать подробности позднее.