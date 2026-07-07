Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска проверили высаженные в прошлом году деревья

В мэрии рассказали, какие улицы будут озеленять в нынешнем сезоне.

Источник: Комсомольская правда

В центре Красноярска специалисты Управления зеленого строительства проверили состояние зеленых насаждений, которые появились на поперечных улицах в прошлом году.

А высаживали там яблони, ели, ясени, рябины, вязы, спиреи, пузыреплодники и рябинники. Усилия озеленителей пошли впрок: деревья прижились, расправились и нынешней весной украсили центр, приспособившись сибирским погодным условиям. Сказывается внимательный уход.

В нынешнем году озеленение коснется улиц Диктатуры пролетариата, Кирова и Сурикова. Администрация города обещает рассказать подробности позднее.