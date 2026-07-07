В Волгограде начали поливать дороги, чтобы асфальт не плавился

Каждый день поливать дороги в Волгограде будут порядка 40 единиц техники. Помимо регулярной влажной уборки утром и вечером, машины выходят на пролив дорог дополнительно в пик жары — с 12.00 до 16.00. Одна поливалка будет делать 4−6 рейсов за смену. От этого лучше станет не только разогретому до состояния сковородки асфальту, но и жителям. Регулярный пролив снижает концентрацию пыли в городе.