Итоги первого месяца работы ночных автобусов подвели в Нижнем Новгороде

Самым популярным стал маршрут № 150, который курсирует между Верхними Печерами и автовокзалом «Щербинки». За июнь им воспользовались почти 8,8 тысячи пассажиров. На втором месте по популярности маршрут № 160 «Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”». На нем проехались почти 6,8 тысячи пассажиров. Еще 6,2 тысячи человек перевез маршрут № 180 «ЗКПД 4 — Микрорайон “Цветы”», став третьим по популярности у нижегородцев и гостей города. Меньше всего пассажиры воспользовались маршрутом № 190, курсирующим между ЖК «Торпедо» и Катером «Героем», — 3,3 тысячи человек за месяц. Однако в ЦРТС отметили, что это также является значимым показателем для ночного транспорта.