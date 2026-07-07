В аварии с пассажирским автобусом в Красноярском крае пострадал двухлетний малыш

Накануне вечером, 6 июля, на обходе Канска «Газель» столкнулась с автобусом ПАЗ. В аварии пострадали сидевшие в кабине грузовичка двухлетний мальчик и 24-летняя девушка, а также 73-летний пассажир автобуса. По данным красноярской краевой Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Газели» не соблюдал безопасную дистанцию с ПАЗ и столкнулся с ним, когда автобус под управлением 48-летнего водителя сворачивал на остановку. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Нарушение дистанции — одна из самых частых причин аварий с пострадавшими. В данном ДТП водитель «Газели» вовремя не среагировал на включенный левый поворотник автобуса и допустил столкновение. Автоинспекторы настоятельно рекомендует держать дистанцию, достаточную для экстренного торможения, особенно в местах остановок общественного транспорта и при приближении к перекресткам, — отмечают в ГАИ.