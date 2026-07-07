Воронежцы могут задать вопросы по платным образовательным услугам

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области с 6 по 17 июля проводит «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Акция проводится в преддверии нового учебного года. Жители региона могут звонить по бесплатному телефону 8−800−201−05−97 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 13−00 до 13−45).