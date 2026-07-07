Врачи назвали болезни, которыми могут болеть и животные, и человек

Дачникам стоит мыть овощи и фрукты перед едой, не подпускать животных на кухню, вовремя делать им прививки от бешенства. При укусе клеща нужно быстро его удалить, сдать на анализ и обратиться к врачу. При укусе или царапине от животного — промыть рану водой с мылом и обратиться за медицинской помощью.