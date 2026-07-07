Врачи назвали болезни, которыми могут болеть и животные, и человек

Летом растет риск заражения зоонозными инфекциями — болезнями, общими для человека и животных. Для жителей Волгоградской области, выезжающих на дачи, актуальны бруцеллез, лептоспироз, туляремия, бешенство, сибирская язва, клещевой энцефалит и другие инфекции, — напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заражение происходит при контакте с больными животными, укусах животных и насекомых, работе на садовых участках, контакте с грызунами. Основной путь передачи — пищевой, через зараженные грызунами продукты: молоко, мясо, овощи. От человека к человеку инфекция не передается.
Специалисты подчеркивают: регулярное мытье рук после контакта с животными и их принадлежностями снижает риск заражения. Не рекомендуется есть немытыми руками, пить некипяченую воду и молоко.
Дачникам стоит мыть овощи и фрукты перед едой, не подпускать животных на кухню, вовремя делать им прививки от бешенства. При укусе клеща нужно быстро его удалить, сдать на анализ и обратиться к врачу. При укусе или царапине от животного — промыть рану водой с мылом и обратиться за медицинской помощью.
Существуют прививки от бешенства, туляремии, лептоспироза, клещевого энцефалита, бруцеллеза и сибирской язвы.
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