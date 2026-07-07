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Лучшим подарком для волгоградских молодоженов на свадьбу назвали бензин

Объем зависит от того, кем приглашенный приходится новобрачным.

В соцсетях завирусилась памятка, в которой уточняется, сколько литров бензина ждут молодожены от близких и друзей, приглашенных на свадебное торжество.

Объем зависит от того, кем приглашенный приходится новобрачным. Так, дальние знакомые или одиночки могут обойтись пятью литрами. Друзьям придется раскошелиться на 15 литров, а лучшим друзьям — на 20.

Дороже всего, как и следовало ожидать, свадьба обойдется родителям молодых: от них ждут по 50 литров. Такса для братьев и сестер значительно ниже — 30 литров. Марка бензина в памятке не указывается.

Волгоградцы живо обсуждают инициативу, многие соглашаются, что такой подарок в наше время — лучшее, что могут получить брачующиеся.

Авторство памятки не уточняется.

Ранее в облпромторге и ТЭК подтвердили, что спрос на топливо резко вырос за выходные в Волгограде. Ситуацию с бензином в Волгоградской области проверила на себе телеведущая Яна Чурикова.