Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) продолжает работу в особом режиме: приём и отправка воздушных судов осуществляются строго по согласованию с уполномоченными ведомствами. Об этом сообщили в Росавиации.
Это связано с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи авиагавани — меры введены в целях повышения безопасности полётов и минимизации рисков для пассажиров и экипажей.
По данным Росавиации, текущая схема работы аэропорта позволяет поддерживать транспортную доступность региона, хотя и с определёнными оговорками: расписание рейсов может подвергаться изменениям, а отдельные направления — временно приостанавливаться. Актуальную информацию о статусе конкретного рейса пассажиры могут оперативно получить через онлайн‑табло на официальном сайте аэропорта.
Согласно обновлённым сведениям от 7 июля, режим ограничений остаётся в силе. Диспетчерские службы и представители аэропорта ведут постоянный мониторинг ситуации и своевременно информируют авиакомпании о возможных корректировках. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов и учитывать вероятность изменений при планировании поездки.
Ранее 4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода.