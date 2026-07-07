Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию

По данным Росавиации, текущая схема работы аэропорта позволяет поддерживать транспортную доступность региона, хотя и с определёнными оговорками: расписание рейсов может подвергаться изменениям, а отдельные направления — временно приостанавливаться. Актуальную информацию о статусе конкретного рейса пассажиры могут оперативно получить через онлайн‑табло на официальном сайте аэропорта.