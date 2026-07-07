Знакомства, комедия на английском и юмор без цензуры: 10 июльских концертов стендап-клуба «Локация» в Калининграде

«Молодость» — первая сольная программа опытного калининградского комика и участника юмористических фестивалей Ивана Федосеева. Он с юмором рассуждает о взрослении, попытках разобраться в себе, странных жизненных ситуациях и том самом моменте, когда наконец начинаешь чувствовать себя настоящим взрослым. Личные истории, живое общение с залом и честный взгляд на собственные ошибки складываются в тёплый и смешной концерт, в котором многие узнают себя.