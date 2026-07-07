Воронежские врачи удалили у пациентки опухоль весом более пяти килограммов

По данным ведомства, женщина около полугода жаловалась на вздутие живота. После обращения к врачам она прошла УЗИ органов малого таза и брюшной полости, а также ЭхоКГ. Обследование показало наличие крупного новообразования, занимавшего почти всю брюшную полость.