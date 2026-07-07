Воронежские врачи удалили у пациентки опухоль весом более пяти килограммов

Воронежские онкогинекологи удалили у 35-летней пациентки опухоль яичника весом более пяти килограммов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным ведомства, женщина около полугода жаловалась на вздутие живота. После обращения к врачам она прошла УЗИ органов малого таза и брюшной полости, а также ЭхоКГ. Обследование показало наличие крупного новообразования, занимавшего почти всю брюшную полость.
Затем пациентке провели МРТ. Исследование выявило две опухоли, исходившие из обоих яичников. Врачи не исключали онкологический процесс.
«Из брюшной полости мы извлекли новообразование, общий вес которого составил больше пяти килограммов», — рассказала онколог Лилия Воронина.
После операции пациентка провела в стационаре восемь дней. Затем ее выписали в удовлетворительном состоянии. По итогам гинекологического исследования опухоль оказалась доброкачественной.
В минздраве отметили, что такие случаи медики относят к запущенным. Регулярные осмотры и диспансеризация позволяют выявлять заболевания раньше и начинать лечение своевременно.