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Республиканский перинатальный центр в Адыгее получил оборудование

Речь идет, например, о фетальных и анестезиологических мониторах, операционных столах, аппаратах высокочастотной ИВЛ.

Более 150 единиц оборудования получил Республиканский перинатальный центр в Адыгее при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов.

Современной техникой оснастили отделения интенсивной терапии новорожденных и выхаживания недоношенных детей, родильное, а также акушерскую реанимацию. Например, там установили фетальные и анестезиологические мониторы, функциональные кровати, операционные столы и аппараты высокочастотной ИВЛ.

«Новое оборудование значительно расширило наши возможности, повысило качество и эффективность медицинской помощи. Диагностика стала быстрее, а дети легче переносят процедуры и быстрее восстанавливаются после критических состояний», — отметила руководитель Республиканского перинатального центра Жанна Матыжева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.