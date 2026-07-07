Республиканский перинатальный центр в Адыгее получил оборудование

Более 150 единиц оборудования получил Республиканский перинатальный центр в Адыгее при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов.
Современной техникой оснастили отделения интенсивной терапии новорожденных и выхаживания недоношенных детей, родильное, а также акушерскую реанимацию. Например, там установили фетальные и анестезиологические мониторы, функциональные кровати, операционные столы и аппараты высокочастотной ИВЛ.
«Новое оборудование значительно расширило наши возможности, повысило качество и эффективность медицинской помощи. Диагностика стала быстрее, а дети легче переносят процедуры и быстрее восстанавливаются после критических состояний», — отметила руководитель Республиканского перинатального центра Жанна Матыжева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.