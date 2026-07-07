Суд взыскал с пермского дорожного подрядчика сумму причиненного ущерба

В марте 2024 года Ленинский суд Перми признал господина Оганесяна виновным в мошенничестве. Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2018—2019 годах господин Оганесян, осуществляя руководство реконструкцией дорожного полотна в районе границы Пермского края и Кировской области на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», организовал подмену строительного материала. Вместо предусмотренного техническим заданием и используемого в укладке дорожного полотна материала, он распорядился укладывать более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.