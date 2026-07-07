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Госдума приняла закон о расширении социальных гарантий для Героев России

Госдума приняла закон о соцгарантиях для Героев России и кавалеров ордена Славы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о расширении социальных гарантий Героев России, кавалеров ордена Славы, сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.

Принятый закон закрепляет право детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы на первоочередной прием в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации по месту жительства.

Уточняется, что детям погибших Героев России и полных кавалеров ордена Славы предоставляется право на внеочередной прием в государственные и муниципальные школы и дошкольные организации.

Кроме того, супруги, родители и дети (в том числе совершеннолетние) сотрудников внутренних дел, ставших инвалидами I и II группы, теперь имеют право взять отпуск одновременно с отпуском сотрудника. При этом продолжительность отпуска одного из родителей такого сотрудника или отпуска одного из его детей, в том числе совершеннолетних, по их желанию может быть равной продолжительности отпуска такого сотрудника.

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