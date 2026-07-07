Госдума приняла закон о расширении социальных гарантий для Героев России

Кроме того, супруги, родители и дети (в том числе совершеннолетние) сотрудников внутренних дел, ставших инвалидами I и II группы, теперь имеют право взять отпуск одновременно с отпуском сотрудника. При этом продолжительность отпуска одного из родителей такого сотрудника или отпуска одного из его детей, в том числе совершеннолетних, по их желанию может быть равной продолжительности отпуска такого сотрудника.