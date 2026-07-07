Порядка 6 тысяч воронежских подростков трудоустроили с начала 2026 года

В 2026 году Воронежская область демонстрирует стабильный рост числа вариантов для трудоустройства молодёжи. Начиная с января временными рабочими местами были обеспечены 5738 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустройство организовано в разных форматах: ребята работают в общеобразовательных организациях, привлекаются к деятельности предприятий реального сектора экономики, а также становятся участниками трудовых отрядов, создаваемых при некоммерческих организациях. Ход и результаты работы по данному направлению обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Александр Гусев.