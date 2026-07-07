Порядка 6 тысяч воронежских подростков трудоустроили с начала 2026 года

В 2026 году Воронежская область демонстрирует стабильный рост числа вариантов для трудоустройства молодёжи. Начиная с января временными рабочими местами были обеспечены 5738 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустройство организовано в разных форматах: ребята работают в общеобразовательных организациях, привлекаются к деятельности предприятий реального сектора экономики, а также становятся участниками трудовых отрядов, создаваемых при некоммерческих организациях. Ход и результаты работы по данному направлению обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Александр Гусев.
Министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина акцентировала внимание на том, что обеспечение занятости несовершеннолетних рассматривается как одно из ключевых направлений, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.
Государственная программа «Содействие занятости населения», реализуемая в Воронежской области, демонстрирует, что в течение последних трёх лет число подростков, получивших временное трудоустройство, заметно выросло. В частности, в текущем году количество школ, участвующих в программе, увеличилось с 165 до 277. По данным на 1 июля освоение предусмотренных бюджетом 46 млн рублей составило 80%.
В своём докладе Майя Мандрыкина подробно рассказала о том, как осуществляется финансовое обеспечение из средств регионального бюджета. Оплата труда несовершеннолетних формируется за счёт областной казны: размер выплат не превышает установленного МРОТ и определяется пропорционально фактически отработанному времени. Продолжительность занятости подростков составляет две недели. Помимо этого, центры занятости при трудоустройстве несовершеннолетних оказывают им материальную поддержку в размере двух величин минимального пособия по безработице, что составляет 3726 рублей. Софинансирование осуществляется частично за счёт средств отдельных муниципальных районов.
Министр также акцентировала внимание на развитии новых форм занятости. Она рассказала о проекте по вовлечению участников трудовых отрядов в работу некоммерческих организаций. По итогам 2025 года в рамках данного проекта были трудоустроены 292 подростка и 19 наставников. В июне 2026 года несовершеннолетние уже приступили к выполнению трудовых обязанностей на крупных предприятиях агропромышленного комплекса, а также в ряде организаций НКО.
Отдельный фокус в реализации мер направлен на подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации либо состоят на различных видах профилактического учёта. На сегодняшний день насчитывается 424 таких граждан.
При этом Майя Мандрыкина обозначила целый ряд сложностей, которые, по её словам, нельзя оставлять без внимания. В числе основных факторов — отказ некоторых работодателей размещать вакансии в официальном порядке, недостаточная готовность компаний принимать на работу молодёжь, а также выявляемые случаи нелегального трудоустройства. Для выработки эффективных решений министр отметила необходимость в более тесном взаимодействии с отраслевыми органами исполнительной власти.
В завершение доклада Майя Мандрыкина сообщила о ближайших планах: предполагается старт пилотного проекта «ПроКарьеру» для сопровождения школьников и студентов, а также дальнейшее развитие работы «Школы работодателей» на базе областного центра занятости.