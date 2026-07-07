Отель с конгресс-холлом у Нижегородской ярмарки обсудят с жителями

Проект предусматривает строительство двух зданий в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Окской набережной в Канавине. Планируется возвести 12-этажную гостиницу на 288 номеров с подземной парковкой на 48 мест, а также гостиничный комплекс на 187 номеров с конгресс-холлом и паркингом на 47 автомобилей. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция бывшей гостиницы Ермолаевых на улице Стрелка, 1 — после работ там разместят 73 номера.