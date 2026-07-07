Врач описал риски при ношении босоногой обуви

Как пояснил врач, чтобы избежать проблем, привыкать к босоногой обуви стоит постепенно. По его словам, начинать лучше с 15−20 минут в день, гуляя по траве или грунту, а не по асфальту. Длительные прогулки по жестким поверхностям в первое время специалист советует исключить, так как ударная нагрузка передается выше по цепочке — на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Если появляются боль, усталость или напряжение в стопах, голенях или пояснице, нагрузку нужно снизить или отказаться от такой обуви, добавил Симкин.