Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал о женщинах, помогающих бойцам СВО

Глава Дзержинска Михаил Клинков рссказал в своих соцсетях о жительницах города, которые почти каждый трудятся, чтобы внести свой вклад в дело победы в СВО:
Дай Бог здоровья и низкий поклон женщинам, которые каждый день плетут сети для наших воинов! Встречаясь с участниками СВО, каждый раз слышу от них слова благодарности в адрес дзержинских мастериц. Военнослужащие признаются: в условиях современного боя, где враг ведет постоянную разведку с воздуха, сети становятся надежным щитом, спасающим и жизни, и боевую технику. С начала СВО дзержинцы отправили на фронт более 2500 маскировочных сетей.
Один из пунктов плетения в Дзержинске находится на территории храма Святого Георгия Победоносца. По благословению настоятеля прихода, иерея Арсения Семенова, женщины плетут маскировочные сети почти каждый день. Основа каждой сети — это труд Татьяны Тряниной и Татьяны Панкратовой. Без этой кропотливой работы само плетение было бы просто невозможно. Ткань для изготовления масксетей и доставку готовых изделий на передовую обеспечивает благотворительный фонд «Поволжье», которым руководит Дмитрий Лытов.
«Мы начинаем день с молитвы, а завершая работу над каждой сетью, вкладываем в нее записку с молитвой Георгию Победоносцу, — рассказывает Людмила Степановна Комарова. — В храме каждый день служится литургия, на которой возносится молитва за наших воинов, это духовная защита. А мы создаем физический щит для наших ребят. Мы чувствуем, что работаем в тылу, и для каждой из нас это дело первостепенной важности».
Команда «плетуний», так называют себя сами женщины, — это около 15 человек. Несмотря на возраст и домашние заботы, они приходят сюда как на работу, а если день пропускают — искренне переживают.
Тамара Ватагина плетет сети около двух лет. Выйдя на пенсию, женщина не смогла сидеть дома. Тем более, что помощь фронту для нее личная история. Ее дедушка, капитан Николай Павлович Самойлов, погиб в 1943 году, сражаясь с фашизмом. И она считает своим долгом помогать внукам и правнукам поколения победителей. «Тыл всегда ковал победу, — говорит Тамара Викентьевна. — Я прихожу сюда 5−6 раз в неделю, потому что не могу иначе. Когда нам приходят благодарности от командования, когда мы читаем, что наши сети помогают укрывать технику и спасать жизни от дронов — это самая большая радость!».
Труженицы уверены: их труд — это пусть и небольшой, но ежедневный вклад в большую общую Победу. Они вплетают в сети свою заботу, свою любовь и веру в то, что каждый боец обязательно вернется домой живым.
В храме Георгия Победоносца всегда рады новым помощникам. Чем больше «физических щитов» будет создано руками дзержинцев, тем крепче будет защита наших ребят на передовой.
«Родину свою мы не отдадим никому! Победа будет за нами!» — в один голос говорят женщины, продолжая уверенно вплетать защитные ленты в полотно, которое уже завтра начнет спасать жизни воинов.