Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал о женщинах, помогающих бойцам СВО

Тамара Ватагина плетет сети около двух лет. Выйдя на пенсию, женщина не смогла сидеть дома. Тем более, что помощь фронту для нее личная история. Ее дедушка, капитан Николай Павлович Самойлов, погиб в 1943 году, сражаясь с фашизмом. И она считает своим долгом помогать внукам и правнукам поколения победителей. «Тыл всегда ковал победу, — говорит Тамара Викентьевна. — Я прихожу сюда 5−6 раз в неделю, потому что не могу иначе. Когда нам приходят благодарности от командования, когда мы читаем, что наши сети помогают укрывать технику и спасать жизни от дронов — это самая большая радость!».