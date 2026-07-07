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«Помогают избежать конфликтов»: в красноярских автобусах появились наклейки о правах собак-поводырей

В Красноярске в 50 новых газомоторных автобусах разместили наклейки с правилами перевозки собак-поводырей.

В Красноярске в 50 новых газомоторных автобусах разместили наклейки с правилами перевозки собак-поводырей.

Информационные таблички появились у мест для маломобильных пассажиров. Они напоминают, что собаки-поводыри имеют право на бесплатный проезд и могут находиться в салоне без намордник. В городе живут более 7 тыс. человек с ограничениями по зрению. Не у каждого из них есть собака-проводник, но для тех, кому помогает такой питомец, он становится важной частью повседневной жизни.

Например, лабрадор Юмина помогает своей хозяйке Светлане передвигаться по городу, а также подбирать упавшие вещи, ключи или кошелек, и подавать их в руки. Именно поэтому собаке-проводнику нельзя находиться в наморднике.

«Наклейки актуальны для всех владельцев собак-проводников. Это помогает избежать конфликтов, особенно в часы пик, когда люди уставшие», — рассказала жительница Красноярска Светлана Рубашкина.

Это уже второе мероприятие в городе, направленное на информирование жителей о правах собак-поводырей. Первое прошло в 2024 году по инициативе Красноярского отделения Российского Красного Креста.

«Размещение наклеек в транспорте, это начало. Мы хотим, чтобы такая информация появилась и в общественных местах, чтобы больше людей узнали о правах владельцев собак-проводников», — рассказала директор департамента по внешним коммуникациям регионального отделения Российского Красного Креста в Красноярском крае Юлия Аржанова.