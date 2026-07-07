«Помогают избежать конфликтов»: в красноярских автобусах появились наклейки о правах собак-поводырей

Информационные таблички появились у мест для маломобильных пассажиров. Они напоминают, что собаки-поводыри имеют право на бесплатный проезд и могут находиться в салоне без намордник. В городе живут более 7 тыс. человек с ограничениями по зрению. Не у каждого из них есть собака-проводник, но для тех, кому помогает такой питомец, он становится важной частью повседневной жизни.