Структура «Газпрома» заявила к Тамбовской сетевой компании требования на 83 млн

Согласно данным арбитражной картотеки, с декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» инициировал против ТСК 20 судебных разбирательств, из которых семь приходятся на 2026 год. В июне истец заявил новые требования на 110 млн руб. — задолженность по девяти договорам поставки газа за март. Предварительное заседание по этому иску назначено на 29 июня.