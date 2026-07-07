Ввод жилья в Нижегородской области сократился более чем на треть

Ввод жилья в Нижегородской области в январе—мае 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,7%, следует из материалов Нижегородстата. По итогам пяти месяцев в регионе построено свыше 1,6 тыс. домов на 5,3 тыс. квартир площадью 470,2 тыс. кв. м.
За счет собственных средств нижегородцы построили 1,5 тыс. частных домов общей площадью 265,5 тыс. кв. м, отмечается в докладе о социально-экономическом развитии Нижегородской области.
Объем строительных работ за пять месяцев сократился почти на четверть и в сопоставимых ценах составил 76,3 млрд руб. В мае 2026 года показатель сократился на 14,5% — до 21,1 млрд руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,6% — до 1,7 млн кв. м.