Ввод жилья в Нижегородской области сократился более чем на треть

Ввод жилья в Нижегородской области в январе—мае 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,7%, следует из материалов Нижегородстата. По итогам пяти месяцев в регионе построено свыше 1,6 тыс. домов на 5,3 тыс. квартир площадью 470,2 тыс. кв. м.