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Показан нос первого поезда для ВСМ Москва — Петербург

На заводе «Уральские локомотивы» впервые показали носовую часть высокоскоростного поезда, который строят для магистрали Москва — Санкт-Петербург. На предприятии завершили примерку головного и носового обтекателей состава, сообщили в официальной группе проекта во «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Головной и носовой обтекатели — одни из ключевых элементов высокоскоростного поезда. Они обеспечивают аэродинамические характеристики состава, снижают уровень шума и расход электроэнергии, а также формируют его внешний облик.

Головной модуль выполнен из стеклопластика с металлическими закладными элементами и обеспечивает герметичность кабины машиниста при движении на скорости до 400 км/ч. Носовой обтекатель защищает автосцепное устройство от снега, льда, пыли и грязи. Оба элемента изготовили на предприятии-партнере в Челябинске и окрасили в соответствии с дизайном поезда.

Примерка подтвердила соответствие деталей проектным параметрам. Специалисты проверили точность сопряжения обтекателей с кузовом вагона и работу подвижных элементов. Следующим этапом станет подготовка состава к испытаниям.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — строящаяся первая в России специализированная высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). Она свяжет две столицы через Тверь и Великий Новгород, сократив время в пути до 2 часов 15 минут (вместо нынешних 4 часов на «Сапсане»).