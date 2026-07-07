Показан нос первого поезда для ВСМ Москва — Петербург

Головной модуль выполнен из стеклопластика с металлическими закладными элементами и обеспечивает герметичность кабины машиниста при движении на скорости до 400 км/ч. Носовой обтекатель защищает автосцепное устройство от снега, льда, пыли и грязи. Оба элемента изготовили на предприятии-партнере в Челябинске и окрасили в соответствии с дизайном поезда.