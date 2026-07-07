На второй этап строительства и реконструкции тепловых сетей Советска выделяют 938 млн рублей

К поиску подрядчика готовится муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика». Полный объём финансового обеспечения — 938 744 811 рублей. Финансирование рассчитано на три года: порядка 352,8 млн рублей планируют освоить в текущем году, 326,5 млн — в 2027-м, 259,4 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.