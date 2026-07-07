На второй этап строительства и реконструкции тепловых сетей Советска выделяют 938 млн рублей

На выполнение работ по объекту: «Строительство, реконструкция центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска (Этап № 2)» выделяют более 938 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика». Полный объём финансового обеспечения — 938 744 811 рублей. Финансирование рассчитано на три года: порядка 352,8 млн рублей планируют освоить в текущем году, 326,5 млн — в 2027-м, 259,4 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В ходе разработки проекта строительства и реконструкции котельных и тепловых сетей Советска выяснилось, что последние почти полностью изношены. В 2022 году износ составлял от 69 до 99%. Тогда же контракт на проектирование пришлось расторгнуть, т.к. работы подорожали почти втрое.