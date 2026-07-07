Ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля: шесть рейсов отменены и шесть задержаны

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отменены шесть рейсов и ещё шесть задерживаются. На вылет отменены рейсы авиакомпаний «Россия» в Москву и Санкт‑Петербург и рейс Nordwind в Калининград. На прилёт отменены рейсы Nordwind из Калининграда и Казани, а также рейс «Россия» из Москвы. Задерживаются вылеты Red Wings в Москву и Екатеринбург, прилёты «России» из Екатеринбурга и Сочи, рейс Uzbekistan Airways из Ташкента и рейс Smartavia из Санкт‑Петербурга.