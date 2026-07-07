Ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля: шесть рейсов отменены и шесть задержаны

Росавиация 7 июля сообщила, что нижегородский аэропорт «Нижний Новгород (Чкалов)» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры введены в целях обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отменены шесть рейсов и ещё шесть задерживаются. На вылет отменены рейсы авиакомпаний «Россия» в Москву и Санкт‑Петербург и рейс Nordwind в Калининград. На прилёт отменены рейсы Nordwind из Калининграда и Казани, а также рейс «Россия» из Москвы. Задерживаются вылеты Red Wings в Москву и Екатеринбург, прилёты «России» из Екатеринбурга и Сочи, рейс Uzbekistan Airways из Ташкента и рейс Smartavia из Санкт‑Петербурга.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайте аэропорта или у своей авиакомпании.
Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 7 июля.