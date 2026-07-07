Югра получила награды на Российско-китайском форуме промышленного туризма

Компании из Югры получили дипломы на Российско-китайском форуме промышленного туризма, сообщили в департаменте промышленности региона. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В форуме участвовали эксперты из Китая и Белоруссии, а также представители более чем 40 регионов России. На мероприятии были отмечены три югорские компании: «Ситиматик-Югра» — за экологическое просвещение, Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана — за развитие индустриального гостеприимства, а «СибурТюменьГаз» — за продвижение бренда работодателя. Эти предприятия получили дипломы, подтверждающие их лидерские позиции в отрасли.
«Промышленный туризм — это не просто экскурсии, это возможность показать Югру с новой стороны, раскрыть потенциал предприятий и вдохновить новое поколение на развитие. Экскурсии на предприятия помогают молодежи осознанно выбирать профессии, видеть карьерные перспективы технических специальностей и возможности развития в регионе», — отметил куратор региональной программы развития промышленного туризма «Месторождение Югра», главный специалист-эксперт Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Василий Купкин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.