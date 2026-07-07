Югра получила награды на Российско-китайском форуме промышленного туризма

В форуме участвовали эксперты из Китая и Белоруссии, а также представители более чем 40 регионов России. На мероприятии были отмечены три югорские компании: «Ситиматик-Югра» — за экологическое просвещение, Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана — за развитие индустриального гостеприимства, а «СибурТюменьГаз» — за продвижение бренда работодателя. Эти предприятия получили дипломы, подтверждающие их лидерские позиции в отрасли.