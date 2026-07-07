Народные приметы сулят жару до конца лета и осенние грибы из-за холодного и дождливого Купалья в Беларуси

Купалье, праздник Ивана Купалы, в Беларуси в 2026 году выдалось холодным и дождливым. Макушка лета в этом году больше похожа на ненастную весну. Так, например, температура в Минске днем 7 июля от + 17 до +19 градусов и с дождями. При этом народные приметы говорят о том, что если Купалье выдалось дождливым, то через неделю начнется жара, которая продержится до конца лета.
Кстати, об этом же говорила и народная примета на день летнего солнцестояния. Сильная жара 21 июня в Беларуси указывала на то, что знойная погода продержится до конца лета. Кстати, эта примета начала сбываться очень быстро. Рекорд жары в Беларуси за всю историю наблюдений был зафиксирован 29 июня в Пинске — 40,4 тепла (здесь подробнее).
Что еще до примет, то обильная роса на Купалье — к урожаю огурцов. Похоже, что с урожаем огурцов могут быть проблемы, потому что росу заменил дождь. Но будут белорусы с огурцами или нет в 2026 — скоро увидим. А вот гроза на Ивана Купалу — урожая орехов в этом году не жди. Но орехи — это ладно, есть примета, что, если на Ивана Купалу идет дождь, то хорошего урожая осенью не будет.
Но дождь же на Ивана Купалу считался добрым грибным «вестником». Он сулил грибную осень, а также обещал, что оставшиеся летние дни будут жаркими и солнечными. Недаром в народе родилась поговорка, что «Ивановские дожди лучше золотой горы». Однако существовала и другая примета: если на Ивана Купалу идет дождь, то хорошего урожая осенью ждать не стоит. Тем более ясное небо и яркие звезды, которые предвещали урожайный год, на Купалье обошли Беларусь стороной.
Наблюдали наши предки и за водой, тем более, что праздновали Купалье на берегах водоемов. Если в реках рода была спокойной и прозрачной, то это обещало теплую и умеренно дождливую погоду, а если мутной или бурной, то ждали гроз и непогоды.
Услышать кукушку на Ивана Купалу — это к холодной, дождливой осени и ранней зиме. А если кроты в этот день или накануне изрыли ваш участок на даче, то зима будет суровой и снежной.
Кстати, из-за холодной Пасхи 2026 года народные приметы сулили затяжную весну и нестабильное лето и пока эта примета сбывается — в Беларуси в июне и начале июля было то холодно, то очень жарко.
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