Народные приметы сулят жару до конца лета и осенние грибы из-за холодного и дождливого Купалья в Беларуси

Что еще до примет, то обильная роса на Купалье — к урожаю огурцов. Похоже, что с урожаем огурцов могут быть проблемы, потому что росу заменил дождь. Но будут белорусы с огурцами или нет в 2026 — скоро увидим. А вот гроза на Ивана Купалу — урожая орехов в этом году не жди. Но орехи — это ладно, есть примета, что, если на Ивана Купалу идет дождь, то хорошего урожая осенью не будет.