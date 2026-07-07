Облвласти: с начала года 393 многодетные семьи получили выплаты на погашение ипотеки

С начала 2026 года государственной поддержкой для погашения ипотеки воспользовались 393 многодетные семьи Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
По данным властей, более 80% семей направили средства на погашение ипотечного кредита, оформленного для покупки квартиры. Остальные использовали выплату при приобретении жилого дома, земельного участка или комнаты. Чаще всего за господдержкой обращались многодетные родители в возрасте от 35 до 50 лет (55% от общего числа семей). Еще 44% заявителей были в возрасте от 21 до 35 лет.
Как отмечает пресс-служба правительства, федеральная мера поддержки действует с 2019 года. За это время выплатой воспользовались 4594 многодетные семьи региона, а общий объем предоставленной помощи превысил 2 млрд руб.
Выплату в размере до 450 тыс. руб. могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Право на поддержку также имеют родители усыновленных детей. Возраст старшего ребенка и наличие зарегистрированного брака значения не имеют. При этом ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Средства перечисляются напрямую в банк, выдавший кредит.
Власти также напомнили, что с 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
В январе власти сообщали, что по итогам 2025 года государственной поддержкой для погашения ипотеки воспользовались 669 многодетных семей Калининградской области. На тот момент с начала действия программы помощь получили 4178 семей региона, а общий объем выплат превысил 1,8 млрд руб.