Облвласти: с начала года 393 многодетные семьи получили выплаты на погашение ипотеки

Выплату в размере до 450 тыс. руб. могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Право на поддержку также имеют родители усыновленных детей. Возраст старшего ребенка и наличие зарегистрированного брака значения не имеют. При этом ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Средства перечисляются напрямую в банк, выдавший кредит.