Житель Перми выплатит 3,2 млн рублей за незаконное использование электричества

В компании напомнили, что незаконное подключение к электросетям и хищение электроэнергии могут привести не только к финансовым последствиям, но и к административной или уголовной ответственности. За самовольное подключение и использование ресурсов предусмотрены штрафы по статье 7.19 КоАП России, а при серьезном ущербе возможна ответственность по статье 165 УК РФ, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до двух лет.