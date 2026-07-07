В Калининграде в одном из ресторанов посетитель оставил на чай 36 800 рублей

В Калининграде в одном из ресторанов оставили чаевые на сумму 36,8 тыс. рублей. А всего с начала года в регионе официантам выразили благодарность на сумму более 100 млн рублей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает сервис «Нетмонет».