Судовладелец заплатит 250 тысяч рублей за якорь, затонувший в Финском заливе

Инцидент вскрылся после сообщения капитана «Большого порта Санкт-Петербург». Специалисты с помощью подводного робота обследовали акваторию и подтвердили наличие металлических предметов на дне. Личность владельца имущества установлена. Росприроднадзор требует не только выплаты компенсации, но и полной очистки дна с подъёмом затонувшего якоря и цепи. В случае отказа от добровольного погашения задолженности деньги будут взысканы через суд.