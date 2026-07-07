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Судовладелец заплатит 250 тысяч рублей за якорь, затонувший в Финском заливе

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от владельца судна возместить ущерб за якорь и цепь, обнаруженные на дне в акватории «Большого порта Санкт-Петербург». Специалисты нашли их с помощью подводного робота.

Источник: Piter.tv

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило требование о возмещении ущерба владельцу судна, чей якорь с цепью оказался на дне Финского залива. Сумма вреда, причинённого водному объекту, составила 250 тысяч рублей.

Инцидент вскрылся после сообщения капитана «Большого порта Санкт-Петербург». Специалисты с помощью подводного робота обследовали акваторию и подтвердили наличие металлических предметов на дне. Личность владельца имущества установлена. Росприроднадзор требует не только выплаты компенсации, но и полной очистки дна с подъёмом затонувшего якоря и цепи. В случае отказа от добровольного погашения задолженности деньги будут взысканы через суд.