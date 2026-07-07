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Оборот Ростовского областного потребсоюза за 2025 год достиг 2,27 млрд рублей

Совокупный объем кооперативных организаций Ростовского областного союза потребительских обществ за 2025 год составил 2,27 млрд руб. С начала 2026 года этот показатель превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Совокупный объем кооперативных организаций Ростовского областного союза потребительских обществ за 2025 год составил 2,27 млрд руб. С начала 2026 года этот показатель превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала года выпуск продукции достиг оборота в 152 млн руб., общественного питания — 158 млн руб. Подчеркивается, что в организации есть резервы для наращивания выпуска.

В состав Ростовоблпотребсоюза входят 34 кооператива в 31 районе региона, а число пайщиков превышает 860 человек. Материально-техническая база насчитывает около тысячи объектов различного назначения: торговых, производственных, заготовительных и точек общественного питания.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней организации за 2025 год составили 304 млн руб.