Госдума приняла закон о выплатах при поствакцинальных осложнениях

Еще одно изменение касается ветеранов боевых действий, ставших инвалидами. Сейчас, чтобы получить набор социальных услуг, нужно подать заявление до 1 октября, а воспользоваться ими можно только с января следующего года. Принятый закон отменяет это ограничение — подать заявление можно в любое время, а услуги будут предоставляться с 1-го числа следующего месяца.