Красноярск пережил месячную норму осадков за сутки

Известно, что в микрорайоне Солнечный на ул. 60 лет Образования СССР дорожники приступили к фрезерованию участка дороги у дома № 33, который разрушили потоки воды. Объект взят под особый контроль — в ближайшее время проезд будет полностью заасфальтирован для восстановления транспортной доступности.