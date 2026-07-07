Красноярск пережил месячную норму осадков за сутки

За сутки и ночь с 6 на 7 июля Красноярск подвергся настоящей водной атаке. По информации синоптиков, за этот период выпало от 59 до 81 мм осадков. Это почти месячная норма.
Стихия не прошла бесследно: многие улицы оказались затоплены. Это создало серьёзные трудности для горожан. В зоне подтопления оказались такие крупные магистрали, как улицы Урванцева, Авиаторов, Свердловская, а также переулок Медицинский.
На ул. Брянская утром движение было ограничено одной полосой из-за схода грунта с откосов. На данный момент спецтехника уже завершила расчистку проезжей части.
Известно, что в микрорайоне Солнечный на ул. 60 лет Образования СССР дорожники приступили к фрезерованию участка дороги у дома № 33, который разрушили потоки воды. Объект взят под особый контроль — в ближайшее время проезд будет полностью заасфальтирован для восстановления транспортной доступности.
В СНТ «Солнечный-12» ведётся активная откачка воды силами спецтехники. А на ул. Байкитская запланированы срочные работы по укреплению основания склона во избежание его дальнейшего разрушения.
Специалисты неустанно трудятся над очисткой городской ливневой канализации, удаляя ветки, листья и мусор, нанесённые дождём. Для борьбы с последствиями непогоды вакуумные мусоросборщики, помповые насосы и водооткачивающие машины выведены на линию в максимальном количестве.