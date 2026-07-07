13 Февроний и 1149 Петров проживают в Ростовской области

В СФР по Ростовской области добавили, что с 2019 года СНИЛС присваивается новорожденным беззаявительно. Данные поступают из органов ЗАГС в течение пяти рабочих дней после регистрации рождения. Номер появляется в личном кабинете родителя на портале Госуслуг. Если мама не зарегистрирована на портале, она может узнать номер СНИЛС в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.