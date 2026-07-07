В Нижнем Новгороде создали квартиру для женщин в трудной жизненной ситуации

«Кризисная квартира» для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появилась в Нижнем Новгороде. Она была создана в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Безопасное пространство со всем необходимым для комфортного размещения рассчитано на одновременное проживание до трех семей. Там можно получить поддержку и содействие в решении возникших трудностей.
В министерстве социального развития и семейной политики региона отметили, что «кризисная квартира» предназначена для женщин с детьми, пострадавших от любых видов насилия, а также оказавшихся в сложной ситуации из-за потери жилья или средств к существованию. Работу нового объекта будет курировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» в Нижнем Новгороде.
Всего предусмотрено пять жилых комнат — три отдельные спальни и пространства для общего пользования: гостиная, ванная комната, кухня. «Кризисная квартира» оснащена кладовой и прачечной, а также всей нужной бытовой техникой и мебелью.
«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Оно было создано на базе одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Сейчас мы открываем вторую “кризисную квартиру” на три семьи. В планах — создавать новые объекты для экстренного размещения семей и в других муниципалитетах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе», — сказал министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.