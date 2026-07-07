В Нижнем Новгороде создали квартиру для женщин в трудной жизненной ситуации

«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Оно было создано на базе одного из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде. Сейчас мы открываем вторую “кризисную квартиру” на три семьи. В планах — создавать новые объекты для экстренного размещения семей и в других муниципалитетах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе», — сказал министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.