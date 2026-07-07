У дончанки конфисковали автомобиль за пьяную езду

Кировский районный суд Ростова‑на‑Дону постановил обратить в доход государства автомобиль местной жительницы — такое наказание назначили за управление машиной в состоянии опьянения. Об этом проинформировала Прокуратура Ростовской области.
Женщину задержали сотрудники ДПС в феврале текущего года. При этом ранее она уже привлекалась к ответственности — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
По решению суда нарушительница приговорена к 200 часам обязательных работ, а также лишена водительских прав на полтора года.