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У дончанки конфисковали автомобиль за пьяную езду

Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области.

Кировский районный суд Ростова‑на‑Дону постановил обратить в доход государства автомобиль местной жительницы — такое наказание назначили за управление машиной в состоянии опьянения. Об этом проинформировала Прокуратура Ростовской области.

Женщину задержали сотрудники ДПС в феврале текущего года. При этом ранее она уже привлекалась к ответственности — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

По решению суда нарушительница приговорена к 200 часам обязательных работ, а также лишена водительских прав на полтора года.