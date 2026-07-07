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Мэр Юрий Шалабаев: новые камеры видеонаблюдения установлены на четырех нижегородских кладбищах

Коменданты теперь в режиме реального времени видят цветное изображение с участков, что позволит оперативно контролировать ситуацию на больших территориях.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX сообщил о завершении установки новых камер видеонаблюдения на четырёх кладбищах: Ново‑Сормовском, Ново‑Стригинском, Стригинском и Копосово‑Высоково. Коменданты теперь в режиме реального времени видят цветное изображение с участков, что позволит оперативно контролировать ситуацию на больших территориях.

По словам мэра, помимо поддержания порядка, камеры будут помогать в взаимодействии с правоохранительными органами при розыске вандалов.

«Увы, на кладбищах бывают подобные случаи, поэтому месторасположение и количество камер публиковать не буду», — отметил градоначальник.

Шалабаев также напомнил о вопиющем случае поджога мусорных баков в апреле, когда огонь перекинулся на траву и мог повредить захоронения, и выразил надежду, что «совесть будет главным аргументом не нарушать порядок», независимо от наличия камер.

Ранее сообщалось, что полиция Выксы установила личности несовершеннолетних, повредивших надгробия.