В Московском зоопарке рассказали о летнем рационе манула Тимофея

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В летний рацион манула Тимофея из Московского зоопарка входят перепелки, крысы и морские свинки, рассказал начальник отдела питания зоосада Михаил Драгин.
«Он (манул Тимофей — ред.) ест сейчас перепелок, крыс, морских свинок. У него сейчас летний вес, самый низкий вес, возможно, через какое-то время он начнет набирать», — сказал Драгин журналистам.
По его словам, самый низкий вес у манула Тимофея — 3,7−3,8 килограмм, а самый высокий — 6,5 килограмм.
«Его кормят с разной частотой, а так он сам понимает, когда набрать, а когда скинуть», — добавил начальник отдела питания Московского зоопарка.