Скончался выдающийся организатор скорой помощи в Перми Вячеслав Тиунов

Вячеслав Константинович был не просто специалистом высочайшего уровня. Он стоял у истоков создания специализированных бригад на станции скорой медицинской помощи Перми, инициировал внедрение передовых технологий диагностики и лечения критических состояний на догоспитальном этапе. Наряду с практической деятельностью, активно публиковался в авторитетных медицинских журналах, являясь автором и соавтором научных статей и методических разработок.