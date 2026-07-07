157 островов осмотрели на Енисее в поисках пропавших девочек в Туве

Спасатели продолжают масштабные поиски двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля. За минувшие сутки обследовано 140 километров береговой зоны от коммунального моста до села Баян-Кол, осмотрены 157 островов и 43 завала из коряг. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Тыва.
Инспекторы ГИМС проверили 30 километров берега Малого Енисея. С помощью беспилотников выполнили восемь полётов, обследовав береговую линию от села Ийи-Тал до горы Хайыракан. Поиски ведутся также у Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища.
В операции участвуют более тысячи человек.
Напомним, 12-летняя и 13-летняя девочки ушли на прогулку 1 июля и не вернулись. Камеры засняли, как они направились к дамбе на Енисее. Позже на берегу реки нашли их мобильные телефоны и обувь.
Ранее мы сообщали, что неизвестные под видом волонтёров ворвались в дом пенсионера в Туве.