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В Калининграде в суд направили дело о поджоге склада с ущербом более 57 млн рублей

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение.

В Московский районный суд Калининграда направлено уголовное дело в отношении двух жителей области, обвиняемых в поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. По версии следствия, один из фигурантов сначала похитил со склада технику, а затем вместе со знакомым поджег помещение, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

По данным следствия, в 2025 году 25-летний мужчина, работавший заведующим складом, присвоил вверенную ему бытовую технику общей стоимостью более 1,7 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, он договорился со своим 23-летним знакомым поджечь склад. Мужчины облили внутренние помещения и находившееся там имущество горючей жидкостью, после чего устроили пожар.

В результате огнем были значительно повреждены здание склада и находившаяся в нем бытовая техника. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемых, превысил 57 млн рублей.

25-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Его сообщник обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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