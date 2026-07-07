В Калининграде в суд направили дело о поджоге склада с ущербом более 57 млн рублей

В Московский районный суд Калининграда направлено уголовное дело в отношении двух жителей области, обвиняемых в поджоге склада бытовой техники на улице Полтавской. По версии следствия, один из фигурантов сначала похитил со склада технику, а затем вместе со знакомым поджег помещение, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.