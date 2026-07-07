В Нижнем Ингаше на несколько ночей ограничат проезд через железнодорожный переезд

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края с 7 по 11 июля временно ограничат движение через железнодорожный переезд в поселке Нижний Ингаш. Он расположен на пересечении с улицей Железнодорожной. Ограничения связаны с капитальным ремонтом стрелочных переводов в районе переезда Красноярской железной дороги, — уточнили в пресс-службе КрасЖД. В ночь с 7 на 8 июля, с 22:00 до 04:00, автомобили будут пропускать по одной полосе в реверсивном режиме, такой же порядок введут с 22:00 9 июля до 02:00 10 июля. Затем 10 июля с 02:00 до 04:00 переезд полностью закроют для проезда автомобилей, а после этого движение снова организуют по одной полосе: с 04:00 до 06:00 10 июля и с 22:00 10 июля до 04:00 11 июля. Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из поселка Нижний Ингаш. Напомним, что с 7 июля на обходе Красноярска возле Солонцов изменится схема движения.