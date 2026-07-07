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В кружевных чулках и мини: В Таганроге школьница пришла на вручение аттестатов в откровенном наряде

В Таганроге провели беседу с родителями школьницы из-за ее откровенного наряда на выпускном.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге выпускница девятого класса пришла на церемонию вручения аттестатов в откровенном наряде. Информацию об инциденте подтвердили в городской администрации.

— С родителями ученицы уже была проведена соответствующая беседа, — рассказали представители местных органов власти.

Ранее в социальных сетях опубликовали кадры с торжественного школьного мероприятия. На фотографиях видно, что школьница пришла за документом в платье сильно выше колен и белых кружевных чулках.

Ситуация вызвала активное обсуждение среди жителей в интернете. Часть людей указала на нарушение дресс-кода и неуместность такого стиля, тогда как другие назвали выбор одежды обычным подростковым бунтарством.

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