В кружевных чулках и мини: В Таганроге школьница пришла на вручение аттестатов в откровенном наряде

В Таганроге выпускница девятого класса пришла на церемонию вручения аттестатов в откровенном наряде. Информацию об инциденте подтвердили в городской администрации.
— С родителями ученицы уже была проведена соответствующая беседа, — рассказали представители местных органов власти.
Ранее в социальных сетях опубликовали кадры с торжественного школьного мероприятия. На фотографиях видно, что школьница пришла за документом в платье сильно выше колен и белых кружевных чулках.
Ситуация вызвала активное обсуждение среди жителей в интернете. Часть людей указала на нарушение дресс-кода и неуместность такого стиля, тогда как другие назвали выбор одежды обычным подростковым бунтарством.
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