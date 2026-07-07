Новые камеры видеонаблюдения установили на трех нижегородских кладбищах

Система видеоконтроля призвана не только укреплять порядок на объектах, но и стать действенным инструментом взаимодействия с правоохранительными структурами: записи помогут выявлять и привлекать к ответственности лиц, совершающих противоправные действия. В связи с этим сведения о числе камер и их расположении не раскрываются — это необходимо для сохранения эффективности мер безопасности.