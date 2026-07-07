Новые камеры видеонаблюдения установили на трех нижегородских кладбищах

На кладбищах Нижнего Новгорода — Ново‑Сормовском, Ново‑Стригинском, Стригинском и Копосово‑Высоково — завершён монтаж современных систем видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Установленное оборудование передаёт цветную картинку в реальном времени: следить за обстановкой на обширных территориях могут ответственные сотрудники — коменданты кладбищ.
Система видеоконтроля призвана не только укреплять порядок на объектах, но и стать действенным инструментом взаимодействия с правоохранительными структурами: записи помогут выявлять и привлекать к ответственности лиц, совершающих противоправные действия. В связи с этим сведения о числе камер и их расположении не раскрываются — это необходимо для сохранения эффективности мер безопасности.
Напомним, в апреле произошёл серьёзный инцидент: злоумышленники подожгли мусорные баки, а пламя быстро распространилось на травяной покров и вплотную подошло к местам захоронений.
Эта ситуация наглядно показала, насколько важно обеспечивать защиту территорий. По словам мэра города, остаётся надежда, что главным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей станет не техника, а личная ответственность и уважение к памяти усопших.
Ранее сообщалось, что еще 347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища.