Закройте форточки и уйдите из леса: в администрации Калининграда дали советы, как обезопасить себя от жёсткого шторма

Укрепите окна: закройте форточки, балконные двери и окна. Уберите с незастекленных балконов все предметы, которые может унести ветром. Подготовьте аварийный запас: зарядите телефоны и внешние аккумуляторы (пауэрбанки). Держите наготове фонарики, свечи и запас питьевой воды на случай отключения электричества и водоснабжения. Отключите электроприборы: если будет гроза, вытащите вилки бытовой техники из розеток, чтобы защитить её от скачков напряжения при ударе молнии. Отойдите от окон: во время сильных порывов ветра находитесь в глубине квартиры или дома. Найдите укрытие: не прячьтесь под деревьями, навесами, автобусными остановками или возле стен домов. Избегайте опасных конструкций: держитесь как можно дальше от рекламных щитов, строительных площадок, линий электропередач и шатких заборов. Остановите автомобиль: если ураган и ливень застали вас в дороге, плавно снизьте скорость и припаркуйте машину на обочине, подальше от деревьев, столбов и слабых конструкций. Включите аварийные огни. Не паркуйте авто под деревьями: по возможности переставьте транспортное средство в гараж или на открытую площадку вдали от зелёных насаждений и ЛЭП. Помните, что деревья сейчас в листве, она кратно увеличивает их парусность. Запрет на выход в воду: категорически запрещено выходить на любых плавсредствах в море, озера и заливы. Уйдите из леса: сильный ветер может массово валить деревья и ломать крупные ветки. Посещение парков в непогоду тоже запрещено (до отмены штормового предупреждения).