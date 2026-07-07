Водитель не смог заправиться вне очереди и устроил скандал на АЗС в Иркутской области (видео)

Все произошло ночью 5 июля. Водитель Audi Q7 попытался объехать длинную очередь. Женщина сделала ему замечание, в ответ мужчина начал кричать и угрожать. На шум подошел полицейский, но дебошир переключился на него, оскорблял и угрожал физической расправой, сообщает ИА IrkutskMedia.