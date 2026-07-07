Водитель не смог заправиться вне очереди и устроил скандал на АЗС в Иркутской области (видео)

В поселке Усть-Ордынском Иркутской области мужчина пытался заправиться вне очереди и спровоцировал конфликт.
Все произошло ночью 5 июля. Водитель Audi Q7 попытался объехать длинную очередь. Женщина сделала ему замечание, в ответ мужчина начал кричать и угрожать. На шум подошел полицейский, но дебошир переключился на него, оскорблял и угрожал физической расправой, сообщает ИА IrkutskMedia.
Сотруднику пришлось достать табельное оружие для самообороны. Мужчина скрылся с заправки, но вскоре вернулся, продолжил угрозы и снова уехал. Полицейские установили его личность — им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за оскорбление представителя власти. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал произошедшее вопиющим случаем и призвал водителей сохранять спокойствие даже в сложной ситуации.
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