Здание УФНС по Орловской области еще раз попробуют отремонтировать за 378 млн

В пятиэтажном кирпичном здании 1994 года постройки с подвалом необходимо наладить инженерные сети, выполнить строительные и отделочные работы на общей площади почти 4,2 тыс. кв. м. Подрядчик обязан будет приступить к выполнению ремонтных работ в срок не позднее 20 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.